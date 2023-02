Guayaquil y su futuro turístico

Según su organización mundial, el turismo comprende las actividades que realizan personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un período inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. Hacer turismo citadino no será tarea fácil, empezando por la infinidad de definiciones y tipos de turismo, lo cual complica su aplicación. No es lo mismo hacer turismo que efectuar un ‘tour’, que significa giro o vuelta. Esto ni siquiera permite pernoctar, pues se realiza para conocer un lugar por paseo. Lastimosamente las políticas del sector han convertido a la ciudad en lugar para simple ‘tour’. Por la Final de la Copa Libertadores de América no llegaron los aviones esperados; hubo presentaciones de artistas con algún prestigio internacional que causaron problemas de tráfico y movilización de agentes; hay desembarco de cruceros, etc., y el paso de aviones hacia las Galápagos no permite la presentación del monigote que representa a Juan Pueblo, ni la exhibición de alguna funcionaria municipal exponiendo maravillas al gusto del visitante; y sobre todo, ningún beneficio en la economía de hoteles o restaurantes. Diario EXPRESO en su identificación con la urbe ha metido manos en el fuego con la finalidad de hacer de Guayaquil un destino turístico, por lo que deseamos haya sido exitoso el concurso efectuado.

Pregunto: si uno de sus amigos desea conocer Guayaquil en 4 días, ¿qué le mostraría de la ciudad?

Ricardo López González