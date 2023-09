La Sigatoka está presente en nuestro país desde 1986 y convivimos con ella gracias al aporte de muchos profesionales dedicados a aplicar sus conocimientos y avances tecnológicos para mantener vigente la producción bananera del Ecuador. Muy acertados los comentarios de René Medina, al mencionar que los costos que implica controlarla se incrementarán debido a las condiciones de clima y agresividad de la enfermedad. Y es importante resaltar lo que sucede en la provincia de Santa Elena, donde los productores bananeros orgánicos, no solo afrontan la Sigatoka, si no que debido a los incrementos en los volúmenes de lluvia, que este año se han triplicado en algunos sectores, se originan otros problemas por la estructura de los suelos, donde predominan las arcillas expansivas que impiden el normal desarrollo de las raíces y pelos absorbentes, ocurriendo el fenómeno fisiológico “arrepollamiento,” que afecta seriamente el retorno, relación “madre, hija y nieto”, reduciendo la producción. Pero además hay un problema serio y devastador debido a la enfermedad producida por la bacteria Ralstonia solanacearum, causante de la enfermedad conocida como Moko, que está presente en varias zonas bananeras del norte al sur del Ecuador, y a la cual no le damos la importancia y seriedad debida, ya que estamos siempre mencionando que no tenemos presencia de Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), pero no tratamos de conocer a profundidad que está pasando con Moko en las plantaciones bananeras en Esmeraldas, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Los Ríos, Cotopaxi, Guayas y El Oro, donde impacta ver cómo van muriendo las plantas, originándose focos enfermos que cada día crecen más y más, produciendo pérdida de producción y calidad de la fruta ecuatoriana, afectando la economía y fuente de trabajo de miles de trabajadores. En reciente visita a las zonas plataneras y bananeras de El Carmen, La Concordia, Unión de Quinindé, Patricia Pilar, Los Ángeles y Buena Fe, (23 y 24 de agosto 2023) me he quedado impresionado del desplazamiento de la enfermedad y del progresivo avance hacia el sur, en Los Ríos. Espero que esta alerta despierte el interés de autoridades, gremios, prensa, academia, centros de investigación, profesionales de la agronomía y productores bananeros y plataneros, para que se investigue sobre este problema y encontremos alternativas para mitigar su impacto.

Víctor Hugo Quimí Arce