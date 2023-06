No podemos continuar bajo el descontrol, nos demuele el ciclo de la vida, dejándonos desolados, sin espíritu de continuidad. No caigamos en la tentación de generar violencia en un mundo deshumanizado, aprendamos a queremos, a no buscar seguridad interior en éxitos, placeres vacíos, dominaciones. Los contextos son inimaginables, en una tierra en combate permanente. Hay que volver a la sensatez, poner límites, activar el discernimiento, examinar todo y quedarnos con lo bueno. Renacer y no dejarse anestesiar la conciencia, para reconocer los caminos auténticos de libertad. Será saludable explorar el poder de lo minúsculo para reconciliarnos con el pasado, subsanando tácticas y maneras perversas.

Víctor Corcoba