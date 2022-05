Fuerzas Armadas y nuestra heredad territorial

Existe un ‘lapsus mentis’ sobre la batalla de Tarqui El Dr. Héctor Villagrán Lara, presidente de la Junta Patriótica, rechazó que el jefe del Estado, máxima autoridad de FF. AA., durante su mandato constitucional debe velar por los intereses territoriales, y no manifestar que en la batalla de Tarqui Perú pretendía “recuperar” territorios, falsedad sin asidero por los limites de la Audiencia de Quito 29.08.1563 con: Puerto de Paita, Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba, Motilones, Altos pajonales del Ucayali, comprendido nuestro río mar Amazonas, con sus dos riberas. Dicha batalla concluyó con los tratados con libre consentimientoi: 1.- Girón, por el que Perú se obligó a devolvernos los territorios invadidos, Guayaquil y otros; el tratado de Guayaquil 1829 y el ejecutor de Lima 1830, que fijaron límites con Perú, que así legitimó su invasión de la ribera derecha. 2.- Perú debe cumplir con estos tratados con fundamento en el derecho internacional, vigentes pese a sus invasiones bélicas, como la de 1941 y otras prohibidas. Huaquillas, río Zarumilla, no son límites de derecho sino impuestos por la fuerza. 3.- Únicos límites son los ríos Tumbes y Amazonas, que no se hable de binacionales, como es el proyecto hídrico Puyango-Tumbes-Catamayo-Chira. La Convemar viola la carta ONU, art. 2.7 para usurpar nuestro mar territorial, creando el tribunal del mar para apoderarse de Galápagos. Ecuador debe demandar urgente nulidad de la Convemar y denunciarla y que la Alianza del Pacífico es nula. El actual secretario Gral. ONU, Sr. Guterres, critica al Consejo de seguridad, que ha fracasado en este asunto.

José Arrobo Reyes