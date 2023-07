La gratitud es un sentimiento muy escaso en la humanidad en estos días, pero que abunda en los animales, quienes sin saber leer ni escribir nos dan muestras a montón.

Félix es un gatiahijado que, gracias a Dios, siendo ya adulto fue adoptado por un vecino cercano. Él es lindo no solo por su físico sino por su proceder. Por ejemplo: defiende a Chiquis, aunque su relación sentimental terminó. Lo mismo hace con Oreo, su vieja amiga de aventuras en el parque; sin dudarlo adopta la posición de ataque de oso cuando algún gato le quiere pegar -y a la suscrita-. Todas las mañanas pasa por mi casa y no se retira hasta que me ve. Ya no come conmigo, la última vez que intente alimentarlo, con su cabeza me señaló el parque. Entendí el mensaje: “guarda para los amigos, ahora ya tengo para comer”.

Su actual papá me dice que lo deja salir porque sabe que viene a verme y no está tranquilo hasta ir y venir.

La Biblia en Eclesiástico 3:8 nos dice: “Hijo mío, honra a tu padre con obras y palabras, y así recibirás toda clase de bendiciones”. Félix siendo gato es un ejemplo para aquellos hijos que jamás tienen tiempo para visitar a sus padres, a pesar de que vivan a la vuelta de su casa. También lo es para aquellos hombres que matan a sus exparejas y los que hoy por tener cinco dólares más en el bolsillo ignoran a sus amigos, con quienes iban a pie.

Marysol del Castillo