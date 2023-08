¿Forma de liberación? ¿Se liberarán los familiares del dolor con la muerte de la persona? ¿Forma de liberación, autoeliminándose o suicidándose cuando han existido casos de recuperación de la salud? ¿Forma de aprobación? Consulta popular presumiendo que una población estaría en capacidad de determinar, aceptar o negar una resolución tan delicada, tratándose de la vida? Las personas no conocen sobre los efectos de una aprobación legal, sería una decisión que no estaría dentro de las atribuciones de los seres humanos... Dios nos provee de vida y es Dios quien debe quitárnosla. Conocí un caso especial de alguien con lupus y sobrevivió 15 años más. ¿Por qué condenar a morir? ¿Acaso somos dioses? ¿Ayudar a morir o ayudar a vivir más? ¿Acto de amor provocar la muerte? No somos dueños de nuestras vidas. Los pacientes incurables no deben ser considerados cargas para el Estado. El Estado protege la vida de los ciudadanos. Es un tema controversial que se debe tratar con pinzas. Y además, todos tenemos derechos y un derecho humano es la vida. Un acto de amor es dar amor al desahuciado, agobiado y deprimido. Y no se debe aprobar la eutanasia por que es un suicidio disfrazado. ¿O no?

Eduardo e Jiménez