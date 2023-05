Esperar a que la violencia estalle es absolutamente inexcusable

Jamás debe esperarse que la violencia estalle por problemas conocidos por los gobernantes de turno y que no son atendidos oportunamente. Es inexcusable que los graves problemas que tiene el país se conozcan pero se posponga su solución y que los distractores sociales se usen para desviar la atención de las dificultades y carencias para no enfrentarlos con seriedad y frontalidad. Si la sociedad sufre graves problemas de inseguridad y violencia, combatirlos. Si presenta una alta tasa de desempleo, hay que reactivar la economía. Si presenta grandes brechas en la educación, en salud y pobreza, deben ser atendidos con absoluta urgencia y prioridad. Si sufre problemas profundos de equidad, hay que resolverlos. Una sociedad como la nuestra, construida sobre la desigualdad y el resentimiento, sobre la polarización y las brechas insalvables de ingreso, educación y participación política es una sociedad camino a la inestabilidad y a la violencia social. Los partidos políticos y sus líderes que no comprendan estas puntuales verdades no viven en esta nación. Los que pasan en la discusión, sin propuestas serias, y en la crítica y en el insulto, sin planes para atacar los graves problemas ciudadanos, no son partidos políticos, son empresas electorales de alquiler, desconectadas de la realidad presente de nuestra patria. O los políticos rectifican y son serios o van a terminar con lo que queda de nuestro país. O rectifican con premura o la dirección que le están dando al Ecuador nos llevará a una verdadera catástrofe. Y nosotros aprendemos a elegir o seguiremos teniendo mediocres autoridades gobernando. O cambiamos la forma de elegir a nuestros asambleístas, o seguiremos teniendo un Parlamento en su gran mayoría compuesto por ineptos, corruptos, folclóricos, adulones y la consabida superficialidad de la gran mayoría de ellos, que hacen politiquería todo el tiempo, sin prepararse, porque actualmente para ellos es la profesión más rentable. El Ecuador de hoy enfrenta el cobro de las deudas de la demagogia y el populismo, la inseguridad, la corruptela, las brechas de desigualdad, la ignorancia, la violencia, el temor y la desesperación del pueblo mal gobernado por décadas. Mirémonos en todos esos políticos y en todos nuestros problemas y, a su vez en la reacción delincuencial y criminal que estamos transitando. ¿Todavía se podrá enderezar el rumbo del Ecuador?

Mario Vargas Ochoa