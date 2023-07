En antropología forense la delincuencia común se compara solamente entre individuos anónimos. Pero cuando se trata de conocidos, la delincuencia común no tiene nombre propio, para evitar procesos penales por ‘difamación’. Esto sirve para afirmar que la vida del señor Rafael Correa es narrada por personas que saben del tema y que señalan en detalle las inexactitudes, como las mentiras del expresidente. Ello no tiene nada que relacionarse con la delincuencia de la que se acusa al señor Correa. El punto de partida para su vida es saber cómo logró estar 10 años en el poder, mediante qué subterfugios, y cómo ello ha influido para la vida actual de la sociedad ecuatoriana, que se reflejará en las próximas elecciones. En todo este tiempo, sin embargo, hay un hecho que resalta sobre los demás y que pasa a ser el episodio más oscuro en el gobierno del señor Correa. Es el asesinato del general Gabela. Todos sostienen, siguiendo la hilación del informe del perito Meza, que hay autores intelectuales y cómplices del hecho. Nada se dice, en cambio, sobre la instigación y motivos dados como resultado del dinero a recibirse como soborno y conocer con detalle el porqué la adquisición de estos helicópteros se hizo a una compañía india que no tiene antecedentes de fabricar productos de calidad, peor de ser exitosa. ¿Cuál fue el nexo? La responsabilidad de Fiscalía es demasiado grande e importante como para ignorarla. Alguien deberá escribir la historia de este episodio sin temor ni favor. Solo así se develará la verdad. Es posible que esta labor le corresponda a un grupo de personas especializadas en el tema, entre los cuales deberá haber un criminólogo y un siquiatra. Lombroso, así, podría estar satisfecho de los resultados.

Francisco Bayancela G.