El Gobierno debe adoptar medidas contra la corrupción y la delincuencia
Se espera que el presidente Daniel Noboa o futuros candidatos lo apliquen con carácter urgente
En la consulta popular, aunque haya ganado el No, existe un plan de gobierno para vivir con dignidad, proclamado por el Dr. César Alarcón Costta como candidato a la presidencia del Ecuador en 2002, presentado al pueblo ecuatoriano y a los estudiosos del Derecho. Sin embargo, no ha tenido eco en los gobiernos de los últimos 23 años de vida constitucional del país. Por ello, la inseguridad, la delincuencia y la corrupción continúan como graves consecuencias.
Entre sus propuestas destacan: rechazo al enriquecimiento ilícito de ciudadanos y funcionarios sin distinción social o política; cadena perpetua para corruptos; contrataciones públicas transparentes; prohibición de que reos ejerzan cargos públicos; extradición de corruptos prófugos; reestructuración del sistema jurídico para proteger al ciudadano honrado; sanciones severas a jueces corruptos; reformas al COIP para acabar con la impunidad; depuración permanente de la Función Judicial y la Policía Nacional; acumulación irrestricta de penas para reincidentes; trabajos obligatorios para reos como parte de la readaptación; acuerdos con la empresa privada; construcción de centros carcelarios modernos y alejados de las ciudades; brigadas policiales barriales; reducción de pandillas mediante reeducación; lucha frontal contra el narcotráfico y aplicación firme de la ley sin abusos.
José Arrobo Reyes