El Gobierno debe adoptar medidas contra la corrupción y la delincuencia

En la consulta popular, aunque haya ganado el No, existe un plan de gobierno para vivir con dignidad, proclamado por el Dr. César Alarcón Costta como candidato a la presidencia del Ecuador en 2002, presentado al pueblo ecuatoriano y a los estudiosos del Derecho. Sin embargo, no ha tenido eco en los gobiernos de los últimos 23 años de vida constitucional del país. Por ello, la inseguridad, la delincuencia y la corrupción continúan como graves consecuencias.

Entre sus propuestas destacan: rechazo al enriquecimiento ilícito de ciudadanos y funcionarios sin distinción social o política; cadena perpetua para corruptos; contrataciones públicas transparentes; prohibición de que reos ejerzan cargos públicos; extradición de corruptos prófugos; reestructuración del sistema jurídico para proteger al ciudadano honrado; sanciones severas a jueces corruptos; reformas al COIP para acabar con la impunidad; depuración permanente de la Función Judicial y la Policía Nacional; acumulación irrestricta de penas para reincidentes; trabajos obligatorios para reos como parte de la readaptación; acuerdos con la empresa privada; construcción de centros carcelarios modernos y alejados de las ciudades; brigadas policiales barriales; reducción de pandillas mediante reeducación; lucha frontal contra el narcotráfico y aplicación firme de la ley sin abusos.

Se espera que el presidente Daniel Noboa o futuros candidatos lo apliquen con carácter urgente.

José Arrobo Reyes