La debacle en que está sumido Ecuador no es culpa de los políticos, sino de quienes los que eligieron; recordemos que el pueblo es el patrón y el político el empleado. ¿Cómo escoger un buen empleado? Analistas políticos aconsejan no votar por el candidato aupado por una organización política y tampoco confiar en aquella que importa candidatos. Desgraciadamente es el común en nuestro medio; no puede ser parámetro de selección. La elección de malos empleados en las dos últimas décadas debe obligar al patrono a cambiar de criterio de selección, de político a técnico. Es básico en una carpeta de solicitud de empleo demostrar solvencia para ocupar el cargo, no simpatía. Se avecinan elecciones atípicas y el ciudadano tiene que agudizar más su criterio de selección; esta transición puede marcar un antes y un después. El pueblo ya sabe que con ideología y discurso bonito no se come, sí con acciones concretas que cubran sus necesidades con calidad y oportunidad. El votante espera proyectos realizables que se ajusten al tiempo y recursos disponibles (no demagogia) y que puedan identificar las necesidades urgentes: inseguridad y fenómeno El Niño, sin descuidar salud y educación. Conocidas las aspiraciones del patrono, el proyecto del aspirante a empleado mínimo debe ajustarse a ellas, asegurando cumplimiento con una programación sencilla y clara que contenga rubros, duraciones, recursos necesarios y facilidad de control, y que el epílogo de sistemas, procesos y actividades tenga sus respectivos costos, tiempos y fuentes de financiamiento. Pragmatismo, no diatribas, señores candidatos. Basta de improvisar el voto, señor elector. La factura ha sido alta, ejerce tu derecho con criterio.

Marco A. Zurita Ríos