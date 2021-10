No trato con terroristas

Sr. Guillermo Lasso Mendoza, presidente de nuestro amado Ecuador, estamos viviendo los peores momentos de la historia de nuestro país. Usted es el presidente de la República y como mínimo debe concentrarse en estos momentos en conducir al país por la senda de la paz y la seguridad. Un grupo de delincuentes vestidos de políticos lo amenaza a usted, legítimo presidente, con destituirlo del cargo y tomar ellos el poder, acostumbrados a cometer actos de terrorismo, como incendiar el edificio de la Contraloría para desaparecer evidencias, secuestrar policías y personas, y despojar al país de sus recursos económicos con premeditación, saña, alevosía y mucha astucia, como usted bien lo afirma. Sabe que son intratables y que con terroristas no es posible llegar a acuerdo alguno. Ellos deben estar donde les corresponde: apartados de la sociedad, y más aún, confiscar su patrimonio ilegitimo. Si usted no actúa como le corresponde con este encargo del pueblo, entonces usted puede ser considerado por el pueblo como incompetente para el cargo que ostenta o también puede considerárselo parte de ellos. Usted tiene la manera de poner a estos terroristas donde competa. Debe hacerlo, yo estoy de su parte, el pueblo es su fuerza. No es posible hacer pacto con el diablo.