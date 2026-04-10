Durán, entre la esperanza y la adversidad: la lucha contra las mafias

Un camión levanta polvo al circular por una deteriorada calle del centro de Durán, evidenciando el mal estado de la vía y las condiciones del tránsito en la zona.Imagen generada con IA

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La gestión de Luis Chonillo desde que asumió la alcaldía de Durán se ha convertido en un símbolo de lucha contra estructuras mafiosas que han dominado el cantón por décadas. Su gestión ha estado marcada por desafíos constantes, incluyendo un atentado que evidenció el peligro al que se enfrenta.

La administración heredó una cultura de corrupción enquistada en el municipio. Varios predecesores han estado vinculados a peculado, algunos prófugos y otros procesados. El sector del agua es un campo de disputa, donde tanqueros y ciertos nombramientos han sido amparados por un marco legal que encubre irregularidades.

Gobernar bajo amenaza

Pese a ello, la Alcaldía ha marcado un precedente en transparencia. Aunque bajo temor, ha impulsado un gobierno telemático que no ha detenido su ritmo. Chonillo ha trabajado desde la virtualidad para resguardar su integridad, en un contexto que pone en riesgo también a concejales y directores.

Aun así, esta disrupción ha favorecido una limpieza estructural. Se han sacudido prácticas antiguas, reorganizando equipos y fortalecido la moral interna.

El reto de recuperar la institucionalidad

Medir resultados en un entorno hostil sigue siendo un reto; la clave será la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la resiliencia institucional.

Durán enfrenta su prueba más dura, pero la ciudadanía puede exigir un cambio real.

Deudas heredadas y limitaciones presupuestarias

Un obstáculo central ha sido la limitación presupuestaria heredada. El alcalde recibió un municipio con deudas, compromisos pendientes y una institucionalidad debilitada.

Esto ha restringido la inversión y obligado a priorizar el saneamiento financiero. Cada decisión responde a equilibrar finanzas, atender obligaciones y recuperar la confianza.

Una lucha que trasciende a Durán

La situación no es única en América Latina: en países como México, Colombia y Centroamérica, autoridades locales enfrentan amenazas de grupos criminales. En este contexto, gobernar implica resistir y sostener la institucionalidad.

Durán enfrenta no solo un problema de gestión, sino una lucha por su institucionalidad. La administración no puede evaluarse solo por lo ejecutado, sino por lo que ha debido enfrentar. El mayor desafío es desmontar estructuras ilegales. En esa batalla, el tiempo definirá si la transformación se consolida o queda atrapada entre el miedo y la impunidad.

Rossana Delgado