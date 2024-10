Nos distraemos chateando zoquetadas mientras el país está en crisis

Hasta las amas de casa se preocupan porque no pueden planificar ​

Se debate en una crisis gravísima en todos los frentes, sumido en un endeudamiento atroz, seguimos prestando dólares por que no hay otra salida; suben el IVA y no es suficiente; liberan ciertos subsidios, tampoco suple.

Lastimosamente el presidente asumió una responsabilidad, sabía en lo que se metía; prometer no es muy recomendable peor si no está seguro de que va a poder cumplir. Designe a quien crea conveniente; si toma malas decisiones, él o su equipo, se perjudica todo el pueblo, como ya ha sucedido con los gobiernos que lo precedieron.

Las sugerencias de entendidos en la materia en diversas áreas, ¿serán escuchadas siquiera, serán viables para la agenda del Gobierno, tendrán capacidad de ejecutarlas con la Constitución y leyes que tenemos? Nos distraemos por condecoraciones placebas; cada autoridad hace lo que le da la gana en este país, pero todos seguimos 10 horas sin luz.

Negocios y emprendimientos cierran sus puertas, empresas botan trabajadores, presupuestos familiares sin poder cumplirse (me incluyo), deudas que no se pueden pagar, el campo paralizado, producción venida a menos; pero nos distraemos chateando zoquetadas. Y así vamos, día a día de tumbo en tumbo, esperando que nos digan los cortes energéticos de la semana porque según eso la gran mayoría planeamos seguir adelante. Hasta las amas de casa se preocupan porque no pueden planificar. ¡Adelante Ecuador, adelante!

Jaime Andrés Véliz Ortiz