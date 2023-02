Dios, paz, respeto, justicia y democracia para el mundo

Soy uno de los pocos que hablan sobre el Creador, su Familia y religiones con sus Sagradas Enseñanzas, temas ausentes y/o proscritos por los políticos, en particular, por los marxistas comunistas, irrespetando la libertad de opinión, conciencia y culto.

Estamos en la Edad de Hierro, del materialismo extremo que cuestiona a todo. A Dios, padres, la mujer, el hombre y su fe en el Creador con su Palabra de amor y paz, con total respeto a los no creyentes. “Se exige todo tipo de derechos sin cumplir primero sus deberes y sin respetar los derechos de los demás. Los derechos y la libertad sometidos por el libertinaje, promiscuidad, materialismo... Ajaib Singh: “No hagan nada que traiga mal predicamento a su familia y país; si todos cumplen sus deberes, nadie tendría que reclamar por sus derechos; entonces, no habría problemas en sus familias y su país”. Kirpal Singh: “Las naciones o países son como los cuartos de la Gran Casa de Dios”. Es increíble que, “cuando el 93 % del mundo es creyente, su vida, praxis y mensaje de fe es prohibido y destruido por unos pocos”. Varios pensadores han dicho que, “los malos y la maldad actúan y destruyen y, lo realmente malo es que, los buenos se callan, lo permiten y no dan buen ejemplo de sus vidas”.

Juan Carlos Cobo