El país rayó Villa y otros; quiere paz, trabajo, el dólar y no ser otra Cubazuela.

Fraude en las juntas y telemático en el exterior, ¿el representante de la empresa es Virgilio Hernández, correísta? No iban a permitir que pase Zurita.

Asesinan al líder-presidente con mutismo del país, del gobernante, de la Policía, ¿Fiscalía y el FBI?

Christian lo reemplazó y Atamaint (señalada por Contraloría, prorrogada de modo ilegal, no dio paso a su calificación mediata, no permitió que esté en el debate, no dejó que salgan los ‘spots’ de Christian y Andrea, violando el derecho de igualdad.

Zurita: “Después de ver el debate llego a la conclusión de que el CNE continuó con la tarea de los sicarios, silenciar a F. Villavicencio”.

Ninguno señaló falta de democracia por la ausencia de Zurita, debate malo, donde triunfaron los memes.

¿El país raya por el hijo de Alvarito? ¿Ganará Luisa o esperarán a 2025 y otro Lasso 2? A Alvarito le hicieron fraude en 1998, 2006 y no lo dejaron participar en 2021?

¿El debate del balotaje sube o baja varios puntos en el ‘one by one’?

Formato tapando la corrupción y Villa y Zurita ganaron “sin estar presentes”.

¿Dejarán a Milei, liberal, ser presidente en Argentina (quiere dolarizar y aquí lo opuesto desde 2006, proscrito en Montecristi), o pasará lo de Villa y fraude, Gabela, Nisman, S. Abe…?

Eliminan religiones, ética, moral, civismo, patriotismo, democracia y libertades. “Dios no nos ha abandonado, como nunca lo ha hecho”. Pero lo olvidamos desde el culto, el micrófono, el tumulto y el pueblo uniformado. Jesús: “La verdad os hará libres”.

Juan Carlos Cobo Rueda