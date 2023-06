Un incendio provocado por una adolescente causó la muerte de 19 jóvenes y 17 resultaron heridos en un internado en Mahdia, Guyana. La motivación fue la incautación del celular por una profesora por prohibición existente en dicho lugar. La joven amenazó con quemar las instalaciones del colegio en protesta por la incautación de su móvil. Ella cumplió su promesa al ir al área de baños y rociar insecticida en una cortina mientras encendía un fósforo. Este hecho lamentable es una radiografía de la adicción al celular y muestra lo que una persona puede realizar cuando no conoce los límites en su accionar, tema que no depende del estado socioeconómico de su ejecutor, ni tampoco ocurre solo en el extranjero. Conocí el caso de una adolescente cuya pensión de colegio es mil dólares, que incendió la cortina y colchón de su dormitorio por no obtener permiso para ir a una fiesta. Su inteligente progenitora cambió todas las cortinas de su hogar por cortinas verticales pero no le hizo reflexionar sobre el peligro al que expuso a su familia y vecindario, para no traumatizar a su bebé.

La Biblia en 1 Tesalonicenses 5:21-22, nos dice: “Examinad todo; retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal”. Para evitar llegar a este punto, los padres de familia deben enseñar a reflexionar a sus hijos sobre el significado de los límites y si ya sucede, buscar ayuda con profesionales, por seguridad de todos

Marysol del Castillo