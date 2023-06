El quehacer político irracional de que hoy es presa nuestro amado país me anima a escribir estas letras, Un ciudadano procesado penalmente por irregularidades en su función desgobierna a control remoto este país y anhela regresar para poder ejercer presencialmente la más alta función del Estado. Perfuma la idea que tiene a su servicio una gran cantidad de colaboradores que fungen de comunicadores en las redes sociales, con el afán inusitado, reiterativo, de dar de baja a Diana Salazar, fiscal general del Estado, a fin de poner en ese cargo a un servidor incondicional que beneficie a sus propósitos. Diana Salazar tiene una amenaza de muerte y la cumplirán a no ser que sea protegida de oficio por la Policía. Esta será la única responsable de si algo le llega a pasar; nada hará el presidente del Encuentro, ya que necesita del desgobernador ausente a fin de que lo proteja en su destino final, la huida, ya que tiene cuentas pendientes que no podrá resolver, aunque puede fácilmente cambiar de protector. Entendemos que el represente del correísmo será proclamado por el CNE como ganador y así pronto tendremos en Quito un apoteósico recibimiento a Nicolás Maduro, como embajador del Socialismo del Siglo 21 celebrando el triunfo de la revolución ciudadana en Ecuador. Ese será el inicio de la cubanización del Ecuador.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador si no hacen nada por este país serán parte de la disolución del Estado ecuatoriano, sin embargo el único que puede librar de la desgracia al país es el general Paco Moncayo, con la venia de Lasso y el apoyo del Tío Sam. ¡Viva el Ecuador libre y soberano! ¡Que Dios nos proteja!

Jorge Morán Mosquera