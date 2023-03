Hasta los demonios quieren ponerse alas

Después de los comicios electorales, donde aún no se encuentran resultados, aparecen los nuevos héroes de la patria, mostrándose como salvadores del país y cuestionando a las actuales autoridades. Cuando estuvieron en el poder o fueron parte de sus alianzas, se olvidan de que formaron parte de las causas estructurales de lo que hoy vivimos. Un expresidente sentenciado y con varios procesos legales por concluir, al igual que la mayoría de sus ministros, creen que tienen calidad moral, para cuestionar al actual presidente, que también comete errores. Pero si lo comparamos con el desastre económico que él dejó, y una sociedad dividida y debilitada para que se enfrente, apostaría por el menos malo. Otro mago es el que con poncho rojo y sombrero quiere subirse a un escenario para transformar los limones en diamantes y así cambiar la economía, cuando ni siquiera pudo asesorar bien a sus compañeros líderes para invertir el dinero que el Estado les dio como préstamo, que ahora piden condonaciones. Aún peor, no han podido sacar de la desnutrición infantil a los niños de sus comunidades, jactándose de ser los principales productores de la agricultura a nivel nacional, y no pueden alimentar bien a los infantes al ser una de las provincias de la sierra con mayor desnutrición infantil.

Resulta que ahora quieren ser los resucitadores de la patria y les están saliendo alas de bondad para concretarlo.

Creen y consideran que el pueblo se olvidó de las atrocidades que cometieron en cada paro que han realizado, pasando por encima de sus propias bases; o más bien, cogerlos como escudos humanos para medir poder

Víctor Hugo L. Sánchez