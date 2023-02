A veces en la vida perder es ganar. El haber obtenido una votación muy importante para la reelección como alcaldesa de Guayaquil es digno de analizar y resaltar. En el área social hemos tenido el mejor desempeño de todos los tiempos, nadie le gana. Su trabajo y el de su equipo es comparable al de dos distinguidas ex primeras damas de la nación. La labor de doña Gloria Gallardo en el sector turístico, ¡impecable! La gloria de las glorias. Los nuevos bachilleres de la República están esperando recibir sus tablets. Si el nuevo alcalde elegido democráticamente desea derribar las rejas del Malecón 2000, que lo haga; fue su promesa de campaña. Solo de él depende su éxito y muchísimo cuidado con todo lo que vaya a firmar. Hay que orar muchísimo por él. Por lo joven que es, debe estar muy bien asesorado en la parte legal y financiera sobre todo. ¡Qué pena por los cientos o miles de trabajadores municipales que se van a quedar sin empleo! Pobres familias. Si no desean dragado en el río Guayas, que no lo realicen, al igual que el quinto puente. Sra. Susana González, usted cumplió con lo que pudo. No se desanime. La democracia es así. Quizás el plan de Dios para usted doctora sea otro. ¡Salud Colorada! Gracias por todo y siga dándole trabajo a las mujeres.

Mayra Camposano Costa