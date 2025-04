Cartas de lectores: El promocionado debate

Igual que los últimos debates: un Fiasco. No cambian el libreto quienes integran el CNE. Y eso que ya tienen bastante años en esas funciones. A veces pienso que deberían de estar en su casa. Lo peor de todo es cuánto habrá costado esto. Con el dinero de nosotros los contribuyentes. La señora moderadora no refutó, no puso orden a los dos candidatos cuando debió hacerlo por los insultos vertidos. En un debate debe haber confrontación de qué, cómo y cuándo, y en qué tiempo lo van a hacer, y con qué recursos líquidos. El casi medio millón de dólares para que cada uno lo gaste en la campaña electoral de segunda vuelta, cuánta falta le hace a los hospitales públicos del IESS y del MSP; recursos botados a la basura, que bien pudieron haberse utilizado en compra de medicamentos e insumos médicos, sobre todo para quienes sufren enfermedades catastróficas. El de Febres-Cordero y Borja sí que fue un verdadero debate, con un moderador de primer nivel, como el Sr. Carrión. Causa risa ver cómo el candidato terrorista que quedó en tercer lugar con un 5 % apenas de votos, promocione y ‘apoya’ a la candidata de la RC. Lo peor de todo es que, ya lo dijo, si la candidata gana y no cumple lo que este personaje le ha dicho que haga con ciertos condicionamientos y directrices, le hará movilizaciones como sucedió en 2019 y 2022 a los dos presidentes anteriores. ¡Qué lindo fuera mi país con otra calidad de políticos: cuando la seguridad, el empleo, la salud y la educación, deberían de estar siempre en primer lugar.

Roberto Flores