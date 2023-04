¿Se cumple la ley del adulto mayor?

Conocemos a través de varias fuentes que las personas de la tercera edad (a partir de los 60 años) gozamos, supuestamente, de ciertos beneficios económicos que, sin lugar a dudas, nos parecen totalmente justos si tomamos en consideración que, al menos los jubilados, hemos entregado gran parte de nuestra vida al sostenimiento del IESS y al servicio de la patria, por lo que es de estricta justicia que se nos otorgue una recompensa.

Entre estos beneficios, a partir del año 2019 hasta el día de hoy, se promulga y entra en vigencia la Ley # 30490, según la cual “se exonera del pago de arbitrios e impuestos prediales a los mayores de 60 años con o sin jubilación”; ley que estaría vigente desde el año 2017, pero a las municipalidades no les interesa difundirla y, menos aún, aplicarla; pues, arbitrariamente, continúan cobrando a las personas de la tercera edad. Sabemos además que, según esta ordenanza, los avalúos que no sobrepasan los $ 212.000 no tienen que pagar absolutamente nada por concepto de impuestos ni por mejoras.

Conocemos también que, según el artículo 88 de la Ley de Administración Municipal, tanto los alcaldes como los concejales que, por desconocimiento u otras causas, incumplieran estas reglamentaciones aprobando estos injustos cobros, a más de otras sanciones, están obligados a devolver estos dineros ofreciendo las debidas disculpas a los perjudicados.

Fabiola Carrera Alemán