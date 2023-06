Estamos sentenciados a muerte por las bandas delictivas que han derrotado a la Policía y al Ejército con todo su armamento, delincuentes que corrompen a jueces, fiscales y abogadillos que se enriquecen en corto plazo dictando medidas alternativas o supletorias que los asambleístas no derogan porque también se enriquecen sentados en sus sillas, analfabetos carentes de condición de legislativos. Se debería dictar una ley que exija que tengan cultura académica y no tener antecedentes de delitos ni grillete electrónico, para que el pueblo elija gente preparada para ejercer cargos públicos. También deberían exigir publicar los bienes patrimoniales que tienen; no deberían rebajar ni un día de condena, tienen que cumplir la totalidad, eliminar las visitas diarias a los reos, pretexto de infiltración de drogas, armas, celulares. Y antes no se les daba arrestos domiciliario, ni se distraía a policías custodiando a los reos; ahora les son asignados tres guardias diarios que deberían estar custodiando nuestros domicilios. Nosotros vivimos encarcelados en nuestros domicilios, enrejadas puertas y ventanas, y ni eso frena a los delincuentes. Nos roban y matan dentro de nuestro hogar; hasta por los techos se filtran, como aves de rapiña. Si los detienen, los fiscales y jueces los liberan. A líderes encarcelados les dan la libertad. Exijamos que cumplan totalmente la condena impuesta por los jueces, nada de rebajas; tienen que acabar con el liderazgo de las bandas criminales que imperan en todas las cárceles, crear más cárceles fuera del perímetro urbano. Y que todo candidato a cargo publico no tenga ningún antecedente delictivo. Urge acabar con las vacunas criminales.

Antonio Abad Cornejo