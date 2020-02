¡Cuidado con los billetes falsos!

En enero, al retirar del cajero la cantidad de $ 100 y cancelar con ese dinero un pago se me indicó que era falso el billete. Me dirigí al banco y reclamé en Servicio al cliente, explicando que había retirado dinero con una tarjeta extranjera del Capital One Bank, y me enviaron al Banco Central. Obedientemente actué y me dirigí al Central (situado en la otra esquina). Cuando me atendieron, nuevamente, ¡sorpresa! Me dijeron que ello tenía que ver con que sea una tarjeta de banco extranjero. Volví al banco al día siguiente y pedí hablar con algún jefe, quien nuevamente me envió al Servicio al cliente. Pues hice el reclamo normalmente... y me aconsejaron acercarme a la Defensoría del Pueblo, donde me dirigieron a la Superintendencia de Bancos. Pero otra sorpresa: el día anterior fui a visitar a un amigo, a quien le referí este incidente, y antes de seguir con la conversación me dijo: “te salió un billete falso del banco, porque estoy en lo mismo”, y me refirió su odisea sobre dicho reclamo de billete falso del cajero de otra sucursal.

El motivo de esto es tener la oportunidad de hablar para que me den solución al respecto, porque esto no es fácil ni tampoco que aquí no pasa nada, ya que he hablado con otras personas y les ha sucedido lo mismo. El lavado de dinero se da de diferentes formas y tampoco pasa nada.

Rómulo Rodríguez Vargas