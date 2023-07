La crisis en el IESS

Finalmente, la comisión designada por el presidente tiene listo el examen sobre el IESS. No es difícil comprender la crisis del IESS. Aparte de que constituye una enorme burocracia, el fondo del problema viene desde la época del correato, cuando el Ejecutivo de entonces comenzó a usar el dinero para otras cosas. Ninguna investigación penal se ha abierto por este hecho, que resulta curioso y sospechoso. El Sr. Lucio-Paredes dijo que el estudio elaborado por la comisión plantea soluciones a mediano y largo plazo, únicamente para quienes tienen visto a futuro la jubilación, con base en un proceso de ahorro con un mayor tiempo de aportes, que puede beneficiar al futuro jubilado con mayor pensión; el jubilado actual se queda como está, al que no se le puede perjudicar en nada, pero se estanca cualquier posibilidad de mejorar. Los únicos que verían las bondades del modelo son los que se jubilarán. En rigor, sin afirmarlo, es muy similar al sistema de pensiones chileno que se concentra en la capitalización individual en orden a una rentabilidad de 8 % anual a 40 años. Este modelo ha sido adoptado oficialmente por Holanda el 1 de julio. El jubilado normal no tiene capitalización individual. Y una parte de la solución de este problema está en los préstamos que concede el Biess, a un interés más bajo. Con este informe abierto al debate público sobrevendría una solución negociada del problema para que sea de satisfacción de todos. No implica privatización pero sí concede una ventaja persona por persona para cuidar de sus intereses básicos, que se refieren a la producción de dinero y al reparto que debe darse. Se requiere que se regule con más eficacia el concepto de solidaridad, tras el cual se ocultan buena parte de los despilfarros de la institución.

Francisco Bayancela G.