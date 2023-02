El Correa-Nebot-Lasso sepulta al Ecuador

Autócratas que al ganar sus elecciones amañadas vitorean la democracia y respeto al voto, más Nebot, Lasso, Cynthia, Freile… Y el pueblo no tiene voz ni voto. Con desestabilizadores golpes en 2019 y en 2022 . ¿Cómo el país no va a querer volver a la isla de paz de 2006? ¿Raye NO y por quienes nos volvieron Ecuadorkill? ¿El CNE recompone? ¿Solo fraude del NO? ¿5F con apagón-smartmatic y 90 mil actas inconsistentes? Según E. Nájera: software pasa votos de uno a otro, y E. Pita: centro paralelo con actas nuevitas. ¿Y Fiscalía? ¿Ágil contra A. P. Córdoba en 2017? Culpan al voto nulo y al IGM. FF. AA., custodios ciegos del dictatotalitarismo que viola el derecho primario de la democracia, el sufragio, raíz de todos los males. ¿Pabel y Paola recibirán a Iza y compañía? El ‘exit poll’: lo que el pueblo rayó. ¿Cynthia ganó, pero perdió y no reclamó? Como en 2017, políticos y no políticos ungieron a Moreno, en 2019 a Yunda y Pabón y en 2023 Lasso para abajo, y sepultan a la patria, como lo advirtió santa Marianita de Jesús. ¿Debe irse antes de 2024 y 2025? ¿Golpe de calle y renuncia? ¿Voluntad del pueblo, y por corrupción e inoperancia? ¿Juicio de la Asamblea por caso Gran Padrino (de todos y todas)? Y antes de que incendien el país: “Sr. Lasso, renuncie y ponga la alfombra roja para el regreso del jefe”. Un país silenciado por el poder, y la delincuencia con luz verde ¿por sus leyes, jueces y gobierno? La verdadera consulta era de una pregunta: ¿quiere volver a la Constitución del 98 para que haya paz, justicia y democracia? En la Cubazuela del Paralelo 0, esperando el regreso y coronación de su majestad. ¡Dios, apiádate de Ecuador!

Juan Carlos Cobo Rueda