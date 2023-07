La conciencia no basta

Hoy como todos los días me levanté de madrugada y me ejercité con algo de yoga; tomé un baño para luego desayunar y leer el diario. Preparé café y me senté en un viejo sofá de mi sala. El reloj marcaba las 7:00 mientras leía las noticias matutinas sobre el estado del tiempo. ¡Otra noticia sobre desastres naturales! La alarma me avisó que debía ir a trabajar. Revisé el móvil y me percaté de que la temperatura marcaba 33°C. Solo hace un mes terminó el invierno; el verano recién empieza y la comunidad científica anuncia la llegada de El Niño. Mientras conducía hacia el trabajo me acordé del cambio climático. Pensé en lo contundente que hay que ser para lograr mayor conciencia sobre la grave crisis ambiental que estamos viviendo. Las sequías, desertificación, inundaciones, no son una falacia, como piensan algunos conservadores ultraderechistas. Estamos a tres décimas de alcanzar el nivel de 1,5°C de temperatura media para que el planeta entre en estado crítico…. Hay otras noticias un poco alentadoras que suponen la reducción de nuestras formas de consumo, pero no hay espacio para el optimismo frente a la inacción: hay que replantear el modo de vida insostenible que llevamos. Estamos perdiendo la última oportunidad de contener la grave crisis que ocasiona un sistema basado en la explotación de recursos, cuya finalidad es capitalizar riqueza a costa de la preservación de la humanidad. Atesoro la esperanza de que mañana sea un día mejor, una oportunidad para cambiar el mundo… Ojalá no sea tarde.

Vicente Mera Molina