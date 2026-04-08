Barcelona SC no logró sostener su buen inicio y terminó cediendo ante Cruzeiro en el Monumental

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Barcelona SC arrancó con el pie izquierdo su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores al caer 1-0 ante Cruzeiro en el estadio Monumental, que presentó una buena asistencia de público para el estreno copero. El conjunto brasileño, cuya plantilla supera los 200 millones de dólares, hizo lo necesario para llevarse los tres puntos ante un equipo amarillo que, pese al esfuerzo, no encontró claridad en ataque.

Era la primera vez que los canarios se enfrentaban a los azules brasileños y, durante los primeros minutos, el equipo ecuatoriano mostró personalidad. La sociedad entre Luis Cano y Jhonny Quiñónez generó dos acciones consecutivas que pusieron en aprietos a la zaga visitante, en lo que fueron los mejores momentos iniciales de los locales.

Barcelona logró asentarse en el campo durante el primer cuarto de hora, con José Contreras mostrando seguridad bajo los tres palos y controlando los intentos rivales. Sin embargo, con el paso de los minutos, Cruzeiro comenzó a adueñarse del balón. A los 16 minutos, el ecuatoriano Kenny Arroyo generó peligro con una jugada individual y un centro que, por fortuna para los amarillos, no encontró destinatario.

El conjunto brasileño mantuvo la presión y generó nuevos intentos ofensivos, mientras Barcelona apostaba por el orden defensivo. A los 29 minutos llegó la jugada más clara del primer tiempo para los locales: una combinación entre Benedetto y Quiñónez dejó a Cano frente al arco, pero la acción fue invalidada por posición adelantada, lo que generó la frustración de los hinchas.

El resto de la primera mitad se disputó con mucha intensidad en la mitad del campo y pocas oportunidades claras, reflejando el equilibrio entre ambos equipos antes del descanso.

El golpe visitante

Apenas iniciado el segundo tiempo, Cruzeiro encontró el camino al gol. En una acción nacida en la media cancha, la defensa amarilla mostró dudas y permitió que Lucas avanzara con libertad por su sector. El pase llegó a Gerson, quien envió un centro preciso para que Matheus Pereira, sin marca, conectara de cabeza y decretara el 1-0 para los visitantes.

El tanto desató la desesperación de Barcelona, que intentó reaccionar con más empuje que claridad. Benedetto fue bien controlado por la defensa brasileña y Quiñónez luchó sin encontrar espacios suficientes para generar peligro real en el área rival.

Con el paso de los minutos, el nerviosismo comenzó a notarse en el juego de los amarillos. Durante el minuto de hidratación del segundo tiempo, el entrenador César Farías buscó motivar a sus dirigidos con un mensaje directo: “Una sola acción y nos hicieron daño, vamos ahora por el gol”, intentando reactivar el ánimo del equipo.

Sin embargo, el esfuerzo final no fue suficiente. Barcelona empujó en los minutos decisivos, pero careció de precisión en los últimos metros y terminó firmando una derrota que complica su inicio en el grupo. Además del golpe deportivo, los amarillos dejaron escapar la posibilidad de sumar los 340.000 dólares que entrega la Conmebol por cada victoria en la fase de grupos.