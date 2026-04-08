Emelec llega presionado: así enfrenta a Universidad Católica en la LigaPro 2025
El Bombillo, golpeado por sanciones y derrotas, visita a una Universidad Católica invicta y en gran momento futbolístico en el campeonato ecuatoriano
Emelec buscará una victoria urgente que le permita salir de su crisis futbolística cuando visite este miércoles 8 de abril de 2026, desde las 19:00, a Universidad Católica, en el partido postergado de la primera fecha de la LigaPro 2026.
Emelec llega en crisis y obligado a ganar en Quito
El Bombillo atraviesa un momento complejo en el torneo, donde ocupa la penúltima posición de la tabla con cuatro puntos, tras un irregular arranque en el que ha sumado dos triunfos, un empate y tres derrotas. El club fue sancionado con la resta de tres unidades por deudas con exjugadores.
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Además, llega golpeado tras dos caídas consecutivas frente a Mushuc Runa y Deportivo Cuenca, esta última en la jornada pasada en el Capwell.
Vicente Sánchez confía en revertir la situación
Ante este panorama, el entrenador Vicente Sánchez dejó claro que el único objetivo es sumar de a tres en Quito.
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“Tenemos dos partidos en la altura (en la siguiente fecha 8 visita a Aucas) y esperamos recuperar los puntos que dejamos en casa. Son dos oportunidades para revertir la situación”, dijo.
El esquema 3-5-2 se mantiene en Emelec
Pese a los resultados adversos, el entrenador mantendrá su esquema 3-5-2 y la base del once titular. En ofensiva, Francisco Pizzini y Luca Klimowicz liderarán el ataque azul en busca de los goles.
Católica quiere acercarse al líder Independiente del Valle
Por su parte, Universidad Católica llega en un escenario totalmente opuesto. El equipo dirigido por Diego Martínez es segundo en la tabla, con 12 unidades, y se mantiene como el único invicto del torneo, con un balance de tres victorias y tres empates.
La Chatoleí arriba motivada tras golear 4-1 a Guayaquil City en la última fecha y buscará acercarse al líder Independiente del Valle, con 16 puntos.
En ataque, figuras como Byron Palacios, Azarías Londoño y José Fajardo serán claves para mantener el invicto.
Dónde ver EN VIVO el Emelec vs Universidad Católica
El partido será transmitido EN VIVO por la señal abierta del canal Teleamazonas y Zapping Sports, tanto por su canal pagado como plataforma digital.