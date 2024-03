Me gustaría responder al artículo de mis colegas embajadores de Alemania, España, Italia, Francia y la Unión Europea del 26 de febrero del presente año: “La soberanía y la integridad territorial son piedra angular del orden internacional”.

Los embajadores europeos señalan el incumplimiento por parte de Rusia de una serie de acuerdos, incluido el Memorándum de Budapest.

Primeramente, Rusia no firmó el hecho de que se tendrá lugar un golpe de Estado sangriento en Ucrania, como resultado de lo cual millones de personas rusoparlantes serían proscritas. En segundo lugar, no deben ser los europeos quienes evalúan el cumplimiento de los acuerdos. En febrero de 2014, vieron impotentes cómo los golpistas en Kiev rompían el acuerdo firmado por representantes de Alemania, Francia y Polonia entre la oposición y las autoridades. Este momento fue un punto de inflexión en la trágica historia de la Ucrania moderna. Y no hace mucho tiempo, los llamados garantes del proceso de Minsk, los exlíderes de Francia y Alemania admitieron que Kiev no iba a cumplir los Acuerdos de Minsk de 2015 aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU: estos acuerdos eran necesarios solo para preparar a Ucrania para la guerra.

La afirmación de mis colegas de que nadie quiere la paz más que Ucrania no resiste las críticas. En septiembre de 2022, el presidente de Ucrania firmó un decreto que prohíbe cualquier negociación con el liderazgo actual de Rusia. E incluso antes, en marzo de 2022, bajo el orden del entonces primer ministro británico Boris Johnson, Kiev se negó a firmar el acuerdo de paz ruso-ucraniano ya acordado en Estambul.

Los embajadores europeos presentan la llamada ‘Fórmula de la paz’ de Zelenski como la única iniciativa de paz. Consideramos que este enfoque es una falta de respeto a las iniciativas de paz de los países de la mayoría mundial. Desde el comienzo de la operación especial, alrededor de 20 estados y asociaciones regionales, incluidos China, Brasil y los países de África, han presentado ideas similares. La ‘fórmula’ en sí misma no es más que un conjunto de ultimátums poco realistas contra Rusia. Las reuniones vacías y sin contenido en el marco de la fórmula están diseñadas para atraer a los países del Sur y del Este global a través del chantaje y el engaño. Esto no contribuye a la solución y prolonga el conflicto. Además, cualquier negociación de paz sin la participación de Rusia no tiene sentido. Al mismo tiempo, los países occidentales siguen alimentando el conflicto con suministros de armas a Kiev, que resulta en miles de nuevas víctimas de ambas partes.

Subrayo una vez más que Rusia está lista para poner fin a la crisis por medios diplomáticos. Pero en el caso de la negativa obstinada del régimen de Kiev y sus dueños occidentales de iniciativas de paz realistas, todos los objetivos de la operación especial se lograrán militarmente.

Vladimir Sprinchan

Embajador de Rusia

en Ecuador