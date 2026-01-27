Cartas | Proyectos en Quito merecen felicitación si no son una carga para el Gobierno

Diario EXPRESO en sus ediciones señala el interés del Municipio capitalino por continuar con la ampliación del Metro y en nuevas obras en el parque Centenario, lo cual es viable si es que tales inversiones son las “más prioritarias” y si es que el cabildo cuenta con los recursos necesarios en “un porcentaje importante de lo requerido”, pues el Ejecutivo no puede olvidar que sus responsabilidades van más allá de las principales ciudades, ya que, conforme el artículo 276 de la Constitución, está obligado a cuidar el “desarrollo armónico de todo el país”. Hay que recordar que solo los estudios ya contratados costarían casi US$ 10 millones y la inversión de la nueva etapa, se estima que superaría los 1.000 millones de dólares por los ‘gastos de capital’ colaterales.

Pero si bien las inversiones en la nueva avenida Amazonas y el parque Metropolitano pueden financiarse con el cobro de “contribuciones especiales de mejoras”, no pasa lo mismo con la ampliación del Metro por su situación deficitaria, altos costos de operación y mantenimiento, y por su carga financiera para el Municipio y el Gobierno, ya que el flujo de pasajeros diarios apenas llegaría, al momento, a unos 175.000 y en los ‘picos ocasionales’ a 225.000, necesitándose para que sea autofinanciable 400.000 por día.

Y aunque es verdad que la actual demanda superaría en el 18 % las ‘estimaciones iniciales del proyecto’, apenas representa el 44 % de lo necesario, mientras no se realice la reestructuración de rutas alimentadoras del transporte urbano; y, si con los actuales 18 vagones con que cuenta el Metro se puede transportar los 400.000 pasajeros diarios, su capacidad de movilización ya no podría ampliarse, porque se habría llegado a su límite operativo.

En el fondo, el Metro sigue siendo una gran incógnita financiera, sin contar las últimas responsabilidades millonarias, establecidas por la Contraloría General. Y claro que atender los pedidos de todos da muchos votos, pero ese no puede ser el único análisis necesario.

Iván Escobar Cisneros