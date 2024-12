Cartas | Una política mezquina e indolente no va a resolver los problemas del país

El gobierno nacional no puede seguir gobernando con odio y demagogia; la oposición no puede seguir sembrando miedo e incertidumbre día tras día. Aquí hace falta un liderazgo real, y este no aparece desde hace tiempo. Se nos acaba el tiempo. Si el próximo presidente que resulte electo lo logra a punta de miedos e indecisión, entraremos en una fase de degradación aún mayor de nuestra frágil democracia.

Estamos viviendo una etapa plagada de distorsiones. Hemos normalizado las mentiras y los ataques, el odio y la mezquindad, provenientes de ambas partes.

El gobierno siempre nos muestra un país distinto, que no es tal. De hecho, está muy lejos de esa visión. Por su parte, la oposición nos presenta un abismo al que aún no hemos llegado. El gobierno confía en que su narrativa le permitirá extender otros cuatro años de mandato, pero la descarada ineptitud y el desorden con los que gobiernan lo hacen inviable, al menos por ahora. Mientras tanto, la oposición se limita a criticar y desestabilizar, cayendo en el error de no reconocer la realidad.

¿Por qué todo lo anterior es tan grave? Porque tenemos políticos mezquinos e indolentes que no resolverán los gravísimos problemas que enfrentan la nación y sus habitantes. Nos están convirtiendo justo en eso: una sociedad mezquina e indolente. Nos satisface más la desgracia ajena que nuestros propios logros; todos gritan, pero nadie escucha.

Vuelvo a insistir: ¿dónde está el líder o político responsable que pueda transmitir una realidad menos distorsionada? Si el gobierno del presidente Noboa nos ha parecido plagado de ineptitud, ¿creen que la candidata opuesta a él, desde el otro lado del péndulo, será mejor? Es cierto que se necesita mano dura, experiencia y alguien que realmente entienda este país. Pero también se necesita mano firme contra esa clase política corrupta que nos ha gobernado durante décadas.

¡Señores candidatos, el país requiere sensatez y patriotismo!

Mario Vargas Ochoa