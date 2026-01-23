Expreso
Cartas | Nadie puede eludir la responsabilidad cívica ante la violencia 

Es importante que las autoridades elegidas en sus respectivas jurisdicciones asuman sus responsabilidades

En algunos medios se publican declaraciones de prefectos y alcaldes. Manifiestan que en materia de seguridad no tienen ninguna competencia y que esa competencia la tiene el Estado. En la grave situación que vive el país ningún ciudadano, peor las autoridades, puede eludir una responsabilidad cívica frente a la violencia e inseguridad.

El Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma de Descentralización (Cootad), señala la competencia en materia de seguridad:

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana

Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.

Es importante que las autoridades elegidas en sus respectivas jurisdicciones asuman sus responsabilidades con base a este código y sobre todo con base a su conciencia.

Alberto Molina Flores

