Cartas de lectores: Zapatero imita a Aznar

Aznar, ante la promesa de petróleo barato, no dudó en meternos en una guerra injusta. Hoy Zapatero, aun no siendo ya afortunadamente nuestro presidente y por un miserable dinero negro, no duda en ser cómplice del podrido Maduro. Este traidor a su país lo está arruinando a extremos inconcebibles, obligando a los venezolanos -que nunca emigraban- a ser récord mundial de quienes dejan, huyendo desesperados, su patria. Insensato y traidor, no podrá gozar tranquilo de la miseria a que vende el petróleo; ya sobre su cabeza la espada de Damocles que atormenta siempre a los dictadores. Y Zapatero, por más que se encierre, como ahora, con vigilancia armada, tendrá a vida el desprecio de la gente honrada.

J. Ortega Oliar