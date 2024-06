Cartas de lectores: ¿Xenofobia y/o racismo?

Manchester, Inglaterra. 14 de agosto de 2017. “El día de ayer nuestro querido equipo Manchester United le propinó tremenda goleada 4 x 0 al West Ham United. Valoro mucho el trabajo del capitán Antonio Valencia, pero dónde está el esfuerzo que hicieron Gary Neville, Wayne Rooney, Harry Maguire, Ashley Young y Michael Carrick, quienes abrieron las puertas para que el fútbol manchesteriano cambie. No es posible que un ecuatoriano sea capitán de nuestro equipo. Eso es más doloroso que la derrota”. Esta nota de prensa hubiera salido en un país ultra xenófobo y racista, pero Inglaterra no lo es, por tanto nunca se publicó. Sin embargo, en Ecuador sucedió (El Universo 13/06/2024), siendo, constitucionalmente, un Estado de derechos, plurinacional e intercultural (art. 1); según el numeral 2 del art. 11, nadie puede ser discriminado por lugar de nacimiento (xenofobia). Hernán Galíndez es un ecuatoriano más y debe respetarse su condición jurídica y su aspiración a usufructuar todo lo que nuestra patria brinda a sus ciudadanos. Ojalá nuestros deportistas no sean castigados con la misma vara.

Antonio Valencia es un futbolista ecuatoriano que tiene todo el cariño de nuestra patria por su trayectoria en varias ligas mundiales, sobre todo europeas y “es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol ecuatoriano, en el extranjero” (Wikipedia). Las disculpas del Toño no son para Hernán Galíndez sino para el país y el fútbol mundial globalizado. ¿Qué es lo que pasa en nuestro fútbol? Todos se creen con derecho a manosear e involucrarse en la organización y funcionamiento de la selección: los clubes profesionales pujando porque se incluyan a sus jugadores así no tengan edad física y mental; los periodistas y ‘periodistas’ opinando irrespetuosamente sobre el trabajo responsable y profesional de un director técnico, solo por un resultado parcial; los historiadores del fútbol que siempre están comparando con selecciones pretéritas (?) y las ‘glorias’ del fútbol, para quienes su selección fue mejor que la actual. Siempre estamos ‘muriendo en el intento’.

Wilson Ruiz Calle