Cartas de lectores: ¿Hasta cuándo, Sra. Verónica Abad?

Todos los días la Sra. Verónica Abad se dedica a generar polémica o controversia sobre su cargo de vicepresidenta. Entienda de una vez por todas que en este país machista jamás van a permitir que una ‘mujer’ dirija los destinos de la nación. ¿No existe algún familiar suyo que la quiera realmente y le diga: basta, Verónica? Hágase a un costado y si se aferra tanto a la vicepresidencia para salvar a su hijo, ¿no se da cuenta de que lo está hundiendo más cada día? O está mal asesorada o usted definitivamente no entra en razón. La política no se hizo para cualquiera y en este caso usted no encaja. Se equivocó de profesión. Las autoridades en general, empezando por el señor presidente, están obligadas a resolver los múltiples problemas que tenemos 18 millones de ecuatorianos, no solo el suyo. ¿Dónde está su dignidad de mujer, que se rebaja y humilla tanto por un simple puesto con un salario de $ 5.000 al mes? Jamás me imaginaría a la Dra. Rosalía Arteaga (ilustre expresidenta de la República) denigrándose, peleando un puesto público. ¡Basta! En la vida todo tiene un límite.

Mayra Camposano Costa