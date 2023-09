Cartas de lectores: Urgente atención para las calles de Guayaquil

Lamentablemente, la mayoría de las calles de la ciudad son utilizadas como guaridas y urinarios para pillos y hacheros, principalmente, y por la delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico. Se debe tomar medidas urgentes, a través del Municipio y el Gobierno, pero ya, si no deseamos ver a Guayaquil pestilente en todas las esquinas. Hay otros problemas como el abandono de solares, sin cerramiento, que sirven de basureros, guaridas de hacheros, chamberos e indigentes. Los recicladores de basura también causan problemas al dañar los tachos de desperdicios, las fundas de basura. Preocupan a los moradores los solares que están en zonas comerciales, cercanos a colegios y escuelas. También hay personas sin hogar que buscan espacios, rincones, para hacer sus necesidades fisiológicas, incluso lo hacen ciertos conductores de vehículos. En ocasiones algunos moradores reclaman por esa actitud, y hay discusiones en los portales con mendigos que duermen al pie, dando mal aspecto; además consumen cocaína, H, entre otras drogas, a plena luz del día. Un nuevo problema es el de los llamados zombies, por el consumo de Fentanilo. Por el momento no hay una entidad que controle estas drogas. Las denuncias llegan al departamento correspondiente, pero las autoridades municipales no intervienen. La drogadicción es un problema de salud pública e implica también al Gobierno central. La fuerza del orden debe actuar y respaldar acciones para contrarrestar estos fenómenos. Señor alcalde de Guayaquil, le pedimos cuidar las calles.

Robespierre Rivas Ronquillo