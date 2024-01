Cartas de lectores: Las urgencias del país que la consulta olvidó

De las primeras 11 preguntas de la consulta, siete versan sobre reformas al Código Penal, olvidando que todos esos cambios podían ser aprobados por la Asamblea en menos tiempo que el que tomará hacerlo a través de la consulta, partiendo del reservado ‘entendimiento político’ entre Gobierno, socialcristianos y correístas. Sin embargo, hay dos escenarios que eventualmente pudieron haber roto esa unidad: que el mérito de tales reformas no quiere el presidente “cederlo al Parlamento” o, que no habría la supuesta unidad con la Revolución Ciudadana, por estar insatisfecha al no haberse incluido en el primer paquete las preguntas que recién se quieren añadir. Otra pregunta es: ¿por qué no se incluyó en la consulta los textos que se busca aprobar, para evitar unos tantos días de discusión en el Parlamento? Independientemente de ello, cabe señalar la necesidad de ‘corregir’ ciertas expresiones. La pregunta 1, equivocadamente, se refiere al “inicio” de acciones de las FF. AA., pese a que ya se las viene cumpliendo últimamente, a más de que la pregunta solo habla de organizaciones transnacionales, sin mencionar las nacionales. En la pregunta 2, en el control de armas se mencionan solo las vías que conducen a los centros de rehabilitación, sin considerar las otras y tampoco se cita para dicho control a la Policía. Sería conveniente que en la pregunta 3 se incluyan los guardias privados, dadas las altas responsabilidades que tienen al momento. En la pregunta 5 es necesario corregir la cita de: anexo de la pregunta 5, por: “pregunta 4”. Cambiar: “auditoría a las declaraciones patrimoniales” en la pregunta 8, por: “auditoría general al patrimonio” que es un concepto más amplio. En la pregunta 9 cambiar: “proceda a ser el titular de los bienes de origen ilícito”, directamente por: “proceda a tomar posesión” de ellos. En la pregunta 10 es innecesaria la frase: “fortalecer la seguridad del Estado”; puede politizarse y disminuir los votos a favor de la consulta. Solo la pregunta 11 busca dar ocupación a los ciudadanos, lastimosamente con muy poco efecto práctico, pues el país necesita ocupar a millones de personas, no solo a cientos. Lo que necesitamos es inversión ‘especulativa’ nacional y extranjera, lo cual se conseguiría dando un tratamiento tributario ventajoso, que supere los enormes costos y riesgos de la inseguridad; con menores ventajas, nadie va a invertir. Cien casinos, con un promedio de 100 empleados cada uno, apenas representan 10.000 puestos.

Iván Escobar Cisneros