Cartas de lectores: UPC móvil para la González Suárez en Quito

En un minuto una moto puede llegar desde la González Suárez en Quito a la Av. Simón Bolívar, tras cometer un robo. Poco más de dos minutos le toma a un carro, si se precipita a toda velocidad. Las llamadas al Ecu 911, una vez constatada su veracidad, deberían servir como estadística para que la Policía Nacional instale una Unidad Policial Móvil y se destierre este patrón delictivo.

Aunque no haya la denuncia particular en Fiscalía, en casos donde el delito no se llega a consumar, la llamada al Ecu 911 debe ser suficiente para incrementar la estadística e instalar una UPC móvil en la insegura González Suárez.

Además de luchar contra la inseguridad, con políticas y presupuesto para erradicar la pobreza e igualar las oportunidades, los ingenuos paseantes de perros deben contribuir y no salir de madrugada a hacerlo, porque animan a los ávidos delincuentes a visitar permanentemente la zona, donde se debe interceptar, no solo a motos con dos personas, sino a carros con vidrios polarizados.

Diego Fabián Valdivieso Anda