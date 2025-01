Cartas de lectores: La situación de narcoestado en Venezuela

Qué grave sería que se consolide en Venezuela la narcodictadura de Maduro, Cabello y los cubanos. Ello ayudaría a que se mantengan y hasta proliferen en la región una serie de grupos y gobiernos irresponsables, que multiplican resentimientos, odio, corrupción, mentira, el culto de malévolos caudillos, tráfico de drogas y demagogia.

Fidel Castro, obedeciendo impulsos diabólicos que le hacían discurrir tres o cuatro horas, dejó de legado ese grupo mal llamado Foro de Sao Paulo, para que un grupito de agitadores y elementos destructores se apoderen de los gobiernos de nuestro continente.

Es increíble y sospechoso que pese a la debilidad de Cuba el gobierno norteamericano no haga nada para sacar a una dictadura envejecida, caduca, impopular, incapaz y corrupta, que solo sirve a los narcos, y algo a Putin y a la pequeña élite privilegiada heredera del capo ‘comunista’. Maduro es tan débil ya que solo la espantosa fuerza de una guardia privilegiada y los represores cubanos puede tener sometido a un pueblo hambriento, que se desespera y ha forzado a 8 millones de venezolanos a salir de su patria....

Estados Unidos haría el ridículo histórico de tener gran poder y no ejercerlo, si deja que se consolide esa abominación. Después del clamoroso fracaso de la política de Biden, guiada por la tontería del Sr. Bolton, que no pudo organizar algo efectivo para liberar a Venezuela, los demócratas norteamericanos quedarían consagrados en la historia como una medianía lamentable. No sé si a los demócratas de nuestros tiempos les tiembla mucho la mano.

En el caso de Venezuela, Biden ha estado siempre entre eso de poner sanciones a los chavistas o suavizarlas para obtener petróleo venezolano. Un juego que le ha resultado muy bien al tirano Maduro y muy mal al pueblo venezolano. Pero eso ha beneficiado mucho a los narcos… Por eso ya ni siquiera sorprende que se tolere en la ONU a una comisión de derechos humanos compuesta por gobiernos intolerantes e inhumanos... Si los Estados Unidos solo son mercantilistas, si ya han perdido todos sus grandes ideales y solo existen para obtener dólares y poner tímidas ‘sanciones’ contra los enemigos de las libertades, entonces ya no resultan una gran potencia mundial sino solo un factor económico enorme. ¿Qué dirían de esto Benjamín Franklin, Thomas Jefferson, Lincoln y el propio Roosevelt?

Eduardo Mora Anda