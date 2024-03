Cartas de lectores: Selección

No hay actividad que más concite la atención y a la vez una a los ecuatorianos que los partidos de la selección de fútbol. Por un momento olvidamos la inseguridad integral, la economía, la política, los errores de Defensa y RR.EE.. , la corrupción y demás males que aquejan a nuestro Ecuador. Desde que contrataron al Sr. Félix Sánchez Bas, cada partido es un sufrimiento y al final una decepción. Se ha perdido la identidad que se adquirió a través de los años: jugar en profundidad y rapidez, con uno o dos delanteros y desbordes de los laterales. Está bien probar a nuevos jugadores, pero deberían ser quienes estén en el mejor nivel en sus equipos; da la impresión de que se quiere quedar bien con determinados equipos o dirigentes. Desde hace ya un buen tiempo no tenemos una delantera definida, no hay un delantero que pueda sustituir a E. Valencia (que no está jugando a buen nivel en la selección). Se suponía que los partidos contra Guatemala e Italia eran la oportunidad de probar a delanteros, pero nada. El director técnico no es lo que necesita el seleccionado, no se ve estilo de juego, hace alineaciones absurdas, no hace rectificaciones a tiempo, saca a jugadores que están jugando bien dentro del desorden. Con Sánchez, la Copa América y las eliminatorias serán decepciones. No todos los españoles saben de fútbol, algunos saben de toros, otros de vinos y hay quienes saben de turrones...

Francisco Almeida Caviedes