Cartas de lectores | Las seis monedas y la desdolarización en Ecuador

Desde 1861, hace 164 años tenemos al dólar como moneda funcional, y desde el 2000 lo adoptamos; hoy se pretende desdolarizar, aunque en la Constitución de 2008 no consta el dólar de EE. UU. En el art. 303 solo dice: “La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano”. Solo han funcionado seis monedas, por lo tanto es necesario blindar al dólar con el próximo gobierno en abril de 2025, en unión con los 151 asambleístas. Caso contrario, con la desdolarización daríamos paso al cumplimiento del Foro de Sao Paulo 2030 y al socialismo del siglo XXI. Las monedas que han funcionado en nuestro país aun con el dólar norteamericano son: 1. Sucre, desde 1884; dejó de circular en 1999, (ya en la presidencia de García Moreno hace 164 años, teníamos una deuda externa en dólares norteamericanos). 2. S.U.C.R.E. Sistema Único de Compensación Regional, para transacciones internacionales de Sudamérica (países bolivarianos). 3. Monedas de curso ilegal, que no dicen ni sucre ni dólar 0,50-0,25-0,10-0,05 y 0,01 ctv. 4. UDIS. Unidad de Intercambio Solidario (en Azuay) 5. Dólar norteamericano, contemplado en el Código Orgánico Monetario y Financiero del Ecuador. 6. Ecuadólar: lo que se pretende implantar, pagos electrónicos (monedas virtuales) con bitcoins, criptomonedas para consumos familiares. Art. 281, seguridad alimentaria. Podrían ser el rublo de Rusia o el yuan digital de China que funciona con IOS o Android celular; dan origen al DCEP (Digital Currency Electronic Payment), moneda disruptiva con tecnología exponencial para competir mundialmente. Se interpondría al dólar e incidirá en otras monedas fuertes de Inglaterra, Japón y EE. UU. Esta criptomoneda o blockchain es respaldada con reserva de oro, avalada por el Banco Popular de China, a diferencia del dólar de EE.UU, que no tiene respaldo internacional. China pretende apoderarse del mercado bursátil, financiero y económico mundial. En 1930 el expresidente Franklin Delano Roosevelt por la depresión puso el Plan Marshall, para que las bolsas de Pekín y Tokio no estén sobre la de Nueva York. Nuestro país negocia con ambos países. China tiene respaldo en oro para sus bitcoins y criptomonedas, compitiendo con EE. UU. Nuestro país ha dotado en gran parte del oro a China , que se afianza en sus reservas y su capacidad financiera mundial.

José Arrobo Reyes