Cartas de lectores: Seguirás hablando

Seguirás hablando porque eres nuestra última esperanza de verdad, de transparencia y valentía. Para quienes te preferimos en papel y no en la agobiante pantalla del celular, cuando cada mañana te tomamos en nuestras manos para percibir el perfumado olor a tinta en tus páginas, confundido con el aroma del café, para nutrirnos de verdades, asombrarnos de noticias e indignarnos de trapacerías y corruptelas. Seguirás hablando, preguntando, indagando, reclamando, confrontando, por los sin voz de tu país hambrientos de verdades, de saber sobre los oscuros negocios de nuestros actuales y ex funcionarios públicos, de sus codicias, sus latrocinios, sus podredumbres, porque te queremos y preferimos porque eres duro, valiente, como lo fue nuestro héroe Fernando; no eres cómodo ni servil a ningún poder, pues no has preferido la complicidad ni el encubrimiento ni el confort del silencio y porque no tengo que asegurarme que tus palabras son ‘fake news’. Por todo esto querido amigo de papel, te deseo larga, exitosa y reconocida vida hasta que mis ojos ya no puedan leerte. Seguirás hablando hasta después de mi muerte.

Efraín Bernal Gómez