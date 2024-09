Cartas de lectores: ¡Seguimos entre pozos judiciales y/o presidenciales!

Los jueces deben ser probos, reconocidos, aceptados y con trayectoria de ejemplo en su carrera profesional; notamos al instante cuando se trata de error u horror que cometen. No estoy de acuerdo que sean designados en consenso de los poderes políticos pues han demostrado que provienen de un pozo séptico moral muy pestilente. Seguimos en el entuerto de creer que los concursos son moralmente aceptables, que cualquier descalificado, mamarracho guacharnaquezco se presente y a guisa de no tener sentencia ejecutoriada en su contra crea que pueden llegar a estar entre los jueces más importantes de la República y otros con mucho delirio como presidenciales. La @CorteNacional debe ser evaluada y de ser el caso reestructurada, por los improvisados y apadrinados del poder pestilente de turno que buscan falsos elogios para sentirse grandes o dedicarse al tráfico de influencias. Se necesita que nuevos cuadros serios y comprometidos, no políticos corruptos que han captado la parcela política en lo judicial y otros en lo ministerial.

Jaime Andrés Véliz Ortiz