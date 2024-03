Cartas de lectores: ¡Sin salida, el poder defiende a sus pares!

No engañen al país, “no hay leyes de control, sanción y extinción de dominio para la delincuencia corrupta en el poder y la delincuencia común y organizada en las calles, germen de la Constitución 2008 procorrupción y dictatorial”. ¿La Asamblea no hizo caso a la Fiscalía para los bienes mal habidos? La UAFE no sirve para nada, ni la Justicia y ni el CNE, con glosados, juicios y puestos a dedo. Controlan estos dos poderes y el Cpccs con ‘su’ Asamblea y funcionales de los pactos. ¿Más asambleístas para el poder corrupto, como en Venezuela, con rechazo del 94 % (2017) y 96 % (2021), y vuelven los mismos? Estamos quebrados, más deuda, más impuestos y gastan en una consulta ociosa. Para devolver la seguridad, el trabajo y fin del saqueo, una sola pregunta: ¿Aprueba que se vuelva a la Constitución del 98? Es grillete de la impunidad tapar el rostro de infractores, además de sentencias y procesos irrisorios; si no hay lo robado o la denuncia, no pasa nada, etc. Quitaron las armas a los ciudadanos y armaron a los pillos; ciudadanos que se defienden y policías que cumplen su trabajo van presos. ¿Reforma del COIP por más ‘prodelito e impunidad’? Profesionales, empresarios, gremios, religiosos, la cultura y la academia callan. ¡Vergüenza de país! En Argentina la Policía no podía usar armas largas sino solo pistolas frente al armamento del narcotráfico. Milei les devolvió las armas largas y su uso efectivo. ¿Aquí, el ‘no-uso-efectivo’ es a favor de la delincuencia y en contra del país honesto?

Juan Carlos Cobo Rueda