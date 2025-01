Cartas de lectores | ¡Robó, pero hizo! No, ya no. A meditar el voto, Ecuador

Ecuador es un país rico en recursos, capaz de ser una potencia mundial, como siempre lo he dicho

Es la frase ‘vox populi’ que se escucha aún en una minoría de ecuatorianos, que todavía están con esa mentalidad, y eso no es lo que debería ser.

Sería como decir eso por un partido político que vive cambiando de nombre y que tanto daño le ha hecho a nuestro país, al haber establecido pactos con la delincuencia y haber aceptado dinero para sus ‘jugosas’ campañas.

Eso no está bien, Ecuador es un país rico en recursos, capaz de ser una potencia mundial, como siempre lo he dicho en mis escritos. Pero lamentablemente los malos gobiernos en las décadas de los noventas y la construcción de un narcoestado es el resultado actual de nuestro país, gente que se jacta de defender a los pobres pero no tienen ni la ‘pinta’.

Hago un llamado a nuestra gente para que mediten su voto y digan: “ hizo, pero no robó”, que realmente sería lo bueno, así que a la narcopolítica nunca más, y a meditar el voto ecuatorianos.

Lenin Bastidas Morán