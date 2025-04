Cartas de lectores: Cuando el río suena

Dicen: cuando el río suena, piedras trae. Los rumores pueden ser maliciosos, y pueden esconder una realidad. No queremos mirar lo que está sucediendo, nos hacemos los desentendidos para no tener problemas. La corrupción está avanzando con rapidez, no se dan cuenta y caen en la trampa del sistema; digan lo que digan no serán justificados.

Hay una verdad que se vuelve lacerante, estamos contaminados por la codicia. Jurídicamente dan sus razones, saben que han hecho mal y no lo aceptan, saben que hay una anomalía legal; esos vacíos de la ley permiten la corrupción, no tenemos defensa ante las injusticias.

La sociedad ha caído demasiado bajo, ayer tenían vergüenza ajena los políticos mentirosos, hoy se volvieron cínicos. No les importa nada, mienten descaradamente para obtener un beneficio; hay una metástasis moral. ¿En dónde no hay corrupción? ¿Por qué dejamos que el mal avance? ¿Cuándo se hará la cirugía legal? Hay que extirpar a la maldad para evitar el suicidio moral de la sociedad, la cirugía será dolorosa y peligrosa”. Job 34:32...Enséñame tú lo que yo no veo; si hice mal, no lo haré más. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero