Cartas de lectores: ¡El Rey Pelé nunca uso partida de nacimiento falsa!

La suplantación de edades en el fútbol sudamericano no es de ahora. Alguna se puso en duda la edad del más grande futbolista brasilero de todos los tiempos. Y allí nació la frase que inmortalizó Edson Arantes Do Nascimento, Pelé: ¨He sido Pelé desde niño, continuaré siendo Pelé en el fútbol y seré Pelé hasta que Dios quiera¨. A Pelé no le importó comenzar a jugar descalzo, con balón de trapo, que el juego se realizara en arena o en césped.

Quería jugar y siempre vivió ese sueño del que tenía miedo despertar. Lo más importante era amar y creer en Dios. Y eso a lo mejor les hace falta a nuestros futbolistas, para no dejarse manosear por viles raqueteros del rey de los deportes. Desde que Pelé ingresó a este deporte decía que para él no existe el quién ganó porque la vida está hecha de experiencias.

Aprendió a perder y a resurgir para ganar la próxima vez. ¡Y el ejemplo más hermoso que fue dejando este humilde carioca fue cuando su grandeza se convirtió en gloria! El deporte ecuatoriano necesita hacer cambios urgentes. El fútbol primero debe curarse en sano para no juntarse con mafiosos que solo buscan llenar sus faltriqueras.

A los jóvenes que muestran habilidades con el balón hay que vigilarlos temprano para que nadie se preste a falsificar sus fechas de nacimiento. Desafortunadamente, en nuestro país la gloria sigue siendo efímera. Mientras nos gobiernen oligarcas que solo piensan en llevar agua para su molino, el deporte seguirá padeciendo crueles intervenciones, como la que le ordenaron hacer a un exdeportista del fútbol, quien fungía de ministro de la cartera.

Aún duele aquella intervención a las 42 federaciones ecuatorianas por deporte, la creación de falsos clubes de papel que participaron en la elección del COE, donde se adujo también la intervención de un representante legal del COI que nunca existió. Esta es la razón fundamental del descontento en el deporte ecuatoriano: falta una ley que beneficie al deportista. Ya es tiempo de que clubes y academias se organicen mejor, que tengan más de cinco años de actividad para que puedan representar dignamente a cada disciplina.

Que las medallas ganadas en los JJ. OO. nos devuelvan el optimismo y las ganas de vencer adversidades; que la gloria deportiva alcanzada por jóvenes talentos no esconda la actual crisis que vive el deporte. Hay voces que culpan al ministro de la cartera de haber llevado a dos ‘asesores’ en vez del ciclista Carapaz. ¡El presidente Noboa debe pedir una investigación al respecto!

José Emilio Ruiz Ortiz