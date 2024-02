Cartas de lectores: Regresión a la barbarie

El título de este comentario no debe ser tomado en sentido literal si se trata de comparar el momento presente con el estallido de violencia que vive el país. Si retrocedemos a las edades Antigua y Media el ser humano se guiaba por el instinto, la conciencia mágica y el predominio de la fuerza bruta y el armamento bélico imperante.

En el presente la ciencia, la tecnología y la educación han demostrado que el hombre es capaz de explorar el universo espacial y llegar a otros planetas, pero, ha involucionado en el primitivismo cavernario en delincuentes de toda ralea que comúnmente recurren al crimen, por lo general directamente, o por encargo para consumar sus propósitos.

Es decir que esta barbarie es peor que la de los bárbaros de otras épocas. Aterrizando en Ecuador otrora isla de paz, se ha revertido ese calificativo por ser ahora el país mas violento de la región, donde se vive un conflicto armado interno en una lucha sin cuartel entre el Ejército, la Policía y las organizaciones criminales.

El ciudadano de a pie y de los otros estratos sociales y económicos viven atemorizados por la tensión, el estrés y el miedo de transitar por las calles o tomarse, como antes, un café, o almuerzos en restaurantes. La seguridad no es absoluta, el ciudadano debe saber que el estado de excepción no es permanente y debe prepararse para lo inevitable. Vivir con libertad o morir con dignidad contrarrestando al delincuente. ¿Cómo? Con todas las armas a su alcance. No hay tregua.

Lenin Manuel Moreira Moreira