Cartas de lectores: Rectificación sobre “Dónde va el dinero del narco”

Reciba un cordial saludo de las 7 redes y organismos de integración que conformamos la Asociación Nacional de Organismos de Integración del Sistema Financiero Popular y Solidario -Asofipse-, que representa el 92 % de activos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del país, representando a cerca de 6 millones de asociados. Su artículo “Dónde va el dinero del narco”, publicado en video en su espacio Minuto Expreso, el 12 de octubre de 2023, en el link: htps://www.tiktok.com/@expresoec/video/7289272746704407814 ha sido compartido en varias plataformas y redes sociales. Nuestro reclamo radica en que en el minuto 1:12 señala como fuente de lavado de activos a “… cooperativas de ahorro y crédito del tercer segmento, en zonas mineras y fronterizas, sí, por las que no son reguladas por la Superintendencia de Bancos, sino por la de Economía Popular y Solidaria, en donde ciudadanos extranjeros ingresan grandes cantidades de dinero para la inversión”. Al respecto se debe aclarar: a) Todas las cooperativas de ahorro y crédito son controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMyF). Por esta razón, cumplen con normas de prudencia y solvencia financiera similares al sector financiero privado, controlado por Superintendencia de Bancos. b) Las cooperativas de ahorro y crédito, en su calidad de instituciones financieras, cumplen lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y su reglamento. Para la aplicación de esta ley, la Junta de Política y Regulación Financiera, conforme a las facultades que le otorga el COMyF, emitió la Norma para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos en las Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria. c) Esta norma obliga a las cooperativas de ahorro y crédito a tener: un sistema de prevención de riesgos, un código de ética, un manual de prevención de la lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, un oficial de cumplimiento registrado en la Superintendencia, responsable de la aplicación de la normativa y auditorías internas y externas que verifiquen el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos y lavado de activos. d) Con la implementación de esta norma cumplen con parámetros técnicos para recabar información que permita identificar el perfil de clientes (nacionales y extranjeros), transacciones, fuentes de repago, proveedores, empleados, corresponsales, beneficiarios que representen potencial riesgo o sospecha de lavado de activos o actividades delictivas. e) Aplicados estos procedimientos, las cooperativas deben emitir a la UAFE los reportes dispuestos por la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Consideramos que el artículo en mención, al generalizar con el término de cooperativas de ahorro y crédito del tercer segmento (que lo conforman 87 instituciones) y que la ciudadanía no conoce mayoritariamente esta división por segmentos, se estaría afectando el buen nombre y reputación de las cooperativas de ahorro y crédito.

Ec. Javier Vaca E.

Director Ejecutivo Asofipse

Nota de la Redacción:

En respuesta a su oficio No. ASOFIPSE-2023-050, precisamos que la publicación en cuestión se basa en un informe de Evaluación Mutua de la República del Ecuador GAFILAT, otro del Observatorio del Crimen Organizado que se desarrolló en conjunto con la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en declaraciones de Renato Rivera Ron, director del Observatorio, en una entrevista a este Diario.