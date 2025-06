Cartas de lectores | Reclutando ‘matadores infantiles’

Unicef es una burocracia coctelera cuya venda progresista la ciega ante la urgencia de sentenciar como adultos a menores sicarios. Ecuador y Latinoamérica libran una sangrienta guerra contra mafias transnacionales que prefieren ‘matadores infantiles’. Unicef no menciona que la industria del delito recluta jóvenes justamente porque su minoría de edad los blinda de impunidad ante la ley para reincidir sin temor. Hace poco se viralizó un video donde chicos declaraban su sueño de ser delincuentes y dejar las aulas. La anticultura de desvalores del reguetón rodea de áurea heroica al drogadicto pandillero que disfruta los placeres del bajo mundo con plata sucia. Pero vivir al borde de la muerte no es vida fácil. Los jóvenes deben comprender que la vida delictiva no es ‘de película’ sino un peligro y grave amenaza. Por eso la nueva ley que condena a sicarios juveniles es un avance social, no regresión de derechos. Era prioridad sentar precedentes desactivando el negocio criminal de usar jóvenes cual carne de cañón para sembrar terror, vacunar y secuestrar impunemente.

Paúl Tapia Goya